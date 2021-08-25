НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Елки» с реальными историями выпустят к Новому году

Источник:
Sibnet.ru
267 0
Фото: © кадр из фильма «Елки Последние»

Новую часть фильма «Елки» уже начали снимать, очередная картина будет отличаться от предыдущих — реальными историями, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi.

«Как и предыдущие фильмы, новые "Елки" будут состоять из нескольких новелл. Актерский состав восьмой части пока держится в секрете. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях — это станет одним из новшеств продолжения саги», — цитирует ТАСС в пресс-службу кинотеатру.

Восьмую часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Режиссером фильма станет Антон Богданов. Тимур Бекмамбетов теперь будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. Новые «Елки» выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря.

Проект «Елки» насчитывает семь частей. Первый фильм вышел в 2010 году, последний — в 2018 году. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги в разное время становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова.

Еще по теме
Вышел 10-й сезон сериала «Американская история ужасов»
Netflix назвал даты крупных премьер
Сериал в формате YouTube-блога «#Яжотец» с Куценко выйдет на ТНТ
Объявлена дата премьеры сериала по аниме «Ковбой Бибоп»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Лингвисты исследовали сибирские языки с помощью УЗИ-аппарата
Вакансию отпугивателя ворон опубликовал красноярский гольф-клуб
Томским школам разрешили начать учебный год очно
Самый мощный в мире синхротрон начали строить под Новосибирском
Самое популярное
Microsoft обновит легендарную программу Paint
Комик Илья Соболев выпустил первую песню «Плачет мать»
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу увидел угрозу в огромном количестве оружия у талибов
Путин объявил национальную идею России
Разведка США доложила о происхождении коронавируса
Глава АвтоВАЗа обозначил будущую долю электромобилей Lada
Самое обсуждаемое
60
Путин призвал выплатить пенсионерам и военным по 10-15 тысяч
53
Путинской выплаты не хватило для сборов первоклассника
36
МИД России объяснил новые санкции США
27
Шойгу обозначил сроки появления новых городов в Сибири
25
Гробы и оградки резко подорожали
Sibnet.Ru