Фильм «Елки» с реальными историями выпустят к Новому году

Новую часть фильма «Елки» уже начали снимать, очередная картина будет отличаться от предыдущих — реальными историями, сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi.

«Как и предыдущие фильмы, новые "Елки" будут состоять из нескольких новелл. Актерский состав восьмой части пока держится в секрете. Все истории в фильме будут основаны на реальных событиях — это станет одним из новшеств продолжения саги», — цитирует ТАСС в пресс-службу кинотеатру.

Восьмую часть кинофраншизы будут снимать в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске и других российских городах. Режиссером фильма станет Антон Богданов. Тимур Бекмамбетов теперь будет осуществлять только общее художественное руководство проектом. Новые «Елки» выйдут в кинотеатральный прокат 16 декабря.

Проект «Елки» насчитывает семь частей. Первый фильм вышел в 2010 году, последний — в 2018 году. Главными действующими лицами предыдущих частей киносаги в разное время становились герои Ивана Урганта и Сергея Светлакова.