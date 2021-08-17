Река и утки в Кузбассе пострадали из-за кражи трансформатора

Неизвестные пытались похитить трансформатор в Прокопьевске, в реку Аба попало масло, загрязнившее водоем, сообщила пресс-служба мэрии города.

Жители Прокопьевска поделились в соцсетях фотографиями масляных пятен на Абе и заявили, что из-за этого погибли утки.

По данным мэрии, злоумышленники пытались похитить резервный трансформатор с частной территории, в результате в реку было выпущено трансформаторное масло. Собственник подал в полицию заявление.

Река Аба проходит через три города: Киселевск, Прокопьевск и Новокузнецк — и впадает в Томь, главную водную артерию Кузбасса.