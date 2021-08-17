НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Река и утки в Кузбассе пострадали из-за кражи трансформатора

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото Sibnet.ru

Неизвестные пытались похитить трансформатор в Прокопьевске, в реку Аба попало масло, загрязнившее водоем, сообщила пресс-служба мэрии города.

Жители Прокопьевска поделились в соцсетях фотографиями масляных пятен на Абе и заявили, что из-за этого погибли утки.

По данным мэрии, злоумышленники пытались похитить резервный трансформатор с частной территории, в результате в реку было выпущено трансформаторное масло. Собственник подал в полицию заявление.

Река Аба проходит через три города: Киселевск, Прокопьевск и Новокузнецк — и впадает в Томь, главную водную артерию Кузбасса.

Еще по теме
Пьяный водитель в Приангарье совершил смертельное ДТП
Иркутский СК раскрыл заказное убийство 20-летней давности
Мошенник из Кузбасса пообещал девушке карьеру в порно за 1 млн
Мужчина в Приангарье захватил 13-летнюю девочку и убил ее родных
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ученые ТПУ разработали технологию получения водорода из отходов
Река и утки в Кузбассе пострадали из-за кражи трансформатора
Новосибирская область определилась с кандидатами в Госдуму
Инфекционист рассказал о ревакцинации другой вакциной
Самое популярное
Провальными оказались поиски крупных месторождений нефти
Microsoft запустила облачные игры Xbox на компьютерах
Вышла новая «королевская битва» Naraka: Bladepoint
Начинка и отверстие: чем отличаются манты и буузы
Обсуждение (0)
О самом главном
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
Sibnet.Ru