Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика

Польская метательница копья Мария Андрейчик, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, продала медаль, чтобы помочь мальчику, которому необходима операция на сердце, об этом сообщила спортсменка в Instagram.

Спортсменка выставила награду на аукцион, стартовая стоимость начиналась с 200 тысяч польских злотых. Вместе с пожертвованиями для мальчика уже собрано более 500 тысяч злотых, написала Андрейчик в соцсети.

По ее словам, мальчику Милошу с несколькими сердечно-сосудистыми проблемами нужна операция в США, сумма — 1,5 миллиона польских злотых (28 миллионов рублей).

Андрейчик в метании копья на Играх в Токио уступила китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.