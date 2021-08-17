НАВЕРХ

Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика

Источник:
Sibnet.ru
438 2
Фото: © instagram.com/m.andrejczyk

Польская метательница копья Мария Андрейчик, завоевавшая серебро на Олимпийских играх в Токио, продала медаль, чтобы помочь мальчику, которому необходима операция на сердце, об этом сообщила спортсменка в Instagram.

Спортсменка выставила награду на аукцион, стартовая стоимость начиналась с 200 тысяч польских злотых. Вместе с пожертвованиями для мальчика уже собрано более 500 тысяч злотых, написала Андрейчик в соцсети.

По ее словам, мальчику Милошу с несколькими сердечно-сосудистыми проблемами нужна операция в США, сумма — 1,5 миллиона польских злотых (28 миллионов рублей).

Андрейчик в метании копья на Играх в Токио уступила китаянке Лю Шиин. Она также была близка к тройке призеров на Играх в Рио-де-Жанейро. Тогда она заняла четвертое место.

Еще по теме
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
Винер-Усманова захотела возвращения Алины Кабаевой
The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане борцом
Украинскую спортсменку затравили за фото с Ласицкене
смотреть все
Спорт #Вокруг спорта #Олимпиада 2020
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Спортсменка продала медаль Олимпиады ради больного мальчика
17.08.2021 12:25
info.sibnet.ru
Олимпийский чемпион заявил о подаренном депутатом $1 млн
12.08.2021 09:38
info.sibnet.ru
Винер-Усманова захотела возвращения Алины Кабаевой
11.08.2021 17:07
info.sibnet.ru
The Times восхитилось пережившим теракт в Беслане борцом
10.08.2021 11:32
Девушка дня
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
info.sibnet.ru
Фигуристка Туктамышева: разделась для Maxim
25.02.2021 18:13
info.sibnet.ru
Прыгунья на лыжах Юлиане Зайфарт: снялась для Playboy
12.02.2021 17:54
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
45
Талибы посчитали войну в Афганистане законченной
35
Китай потребовал права бесплатной ловли рыбы в российских морях
34
Падение Афганистана: боевики за сутки захватили власть
32
Стало известно место строительства первого «города Шойгу» в Сибири
26
Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном
Sibnet.Ru