Происхождение названия Кемерово объяснили ошибкой

Название города Кемерово связано с фамилией одной из семей, живших на этой территории, но она была записана с ошибкой, происхождение от тюркского слова — только легенда, рассказала экскурсовод из столицы Кузбасса Анна Муругова.

«Дело в том, что одном из поселений жила семья Комаровых, которая из-за ошибки писаря превратилась в Кемеровых. Позже Кемеровым назвали все поселение, а в честь поселения назвали сперва железнодорожную станцию, а потом и весь город», — рассказала Муругова в эфире радиостанции «Маяк».

Она отметила, что раньше считалось, что топоним «Кемерово» произошел от тюркского слова «кемер», означавшего что-то вроде «горючий камень». По легенде, местные племена издревле знали, что на этой территории есть уголь.

Впервые русский населенный пункт на территории современного города Кемерово упомянут в 1701 году. Первое письменное упоминание о поселении Комарово / Кеми(е)рова содержится в дневнике немецкого учёного на русской службе Д. Г. Мессершмидта за 1721 год.