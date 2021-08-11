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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Агафья Лыкова подарила директору заповедника огромный камень

Источник:
Sibnet.ru
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Директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий навестил отшельницу Агафью Лыкову, она подарила ему пятикилограммовый камень.

«У Агафьи Карповны все хорошо. На проблемы не жаловалась, посетовала лишь на нерабочий барометр. Про медведей тоже более ничего не говорила. Похвалила петарды, которые ранее отправлял ей, говорит очень громкие», — написал Непомнящий на странице в Facebоok.

По словам директора заповедника, находящийся на «Заимке Лыковых» Николай Седов отметил, что баня получилась добротная и душевная.

«И уже по старой доброй традиции Агафья Карповна подарила мне камушек, только на этот раз он крупноват так на 4-5 килограммов. Почему именно его выбрала Агафья не скажу, но фото оставлю», — написал Непомнящий.

Тема: Жизнь Агафьи
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