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Вишневский пообещал сделать татуировку в честь выхода новой песни

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский музыкант Олег Вишневский выпустил новую песню «Неважно». Он пообещал сделать татуировку на груди, если трек понравится поклонникам.

Анонсируя песню, Вишневский опубликовал в сториз фото с надписью «Неважно» на груди. Своим подписчикам в Instagram он сообщил, что сделает такую татуировку, если трек отзовется в сердцах слушателей.

Сам музыкант остался доволен своей работой. «Он (трек) получился очень эпичным и его обязаны взять в какой-нибудь фильм про Джеймса Бонда», — написал он в соцсети.

Олег Вишневский известен участием в шоу «Песни» на канале ТНТ. Он автор и исполнитель таких песен как «Будет еще хуже» и «Ацетилсалициловая кислота».

У музыканта уже вышли три альбома — «Нытик», «Овес» и «Астры в подвале». Ранее он пообещал, что будет выпускать новый трек каждый месяц.

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