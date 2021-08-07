Вишневский пообещал сделать татуировку в честь выхода новой песни

Новосибирский музыкант Олег Вишневский выпустил новую песню «Неважно». Он пообещал сделать татуировку на груди, если трек понравится поклонникам.

Анонсируя песню, Вишневский опубликовал в сториз фото с надписью «Неважно» на груди. Своим подписчикам в Instagram он сообщил, что сделает такую татуировку, если трек отзовется в сердцах слушателей.

Сам музыкант остался доволен своей работой. «Он (трек) получился очень эпичным и его обязаны взять в какой-нибудь фильм про Джеймса Бонда», — написал он в соцсети.

Олег Вишневский известен участием в шоу «Песни» на канале ТНТ. Он автор и исполнитель таких песен как «Будет еще хуже» и «Ацетилсалициловая кислота».

У музыканта уже вышли три альбома — «Нытик», «Овес» и «Астры в подвале». Ранее он пообещал, что будет выпускать новый трек каждый месяц.