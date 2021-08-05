Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений

Лесные пожары и наводнения в регионах России являются результатом изменения климата, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством. Глава государства также анонсировал отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками.

«Скорость роста среднегодовой температуры воздуха в Российской Федерации за последние 44 года в 2,8 раза происходит быстрее, чем в глобальном измерении», — напомнил российский лидер, комментируя напряженную обстановку в ряде субъектов.

В этом году режим чрезвычайной ситуации из-за возгораний в лесах был введен в десяти субъектах России, в том числе на всей территории Якутии, в столице Оренбургской области, в Эвенкийском районе Красноярского края, а также Приморье.

Кроме этого, летом в ряде регионов были зафиксированы мощные наводнения. Так, самые масштабные за последние 50 лет подтопления были зафиксированы в Амурской области. От стихии серьезно пострадала Свердловская область и Краснодарский край.