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Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © SpaceX

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter фотографии двигателей гигантской ракеты Super Heavy перед ее первым орбитальным запуском.

Super Heavy имеет 29 двигателей SpaceX Raptor. Ракета предназначена для многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту перспективного космического корабля Starship.

Высота Super Heavy составляет 70 метров, при этом вместе с кораблем Starship она достигнет 120 метров, что сделает данную машину самой высокой и самой тяжелой ракетой-носителем из когда-либо существовавших.

Маск хочет использовать корабли Starship для отправки астронавтов на Марс. Миллиардер уверен, что первый космический корабль может быть готов к запуску на Красную планету в 2023 году, однако для этого требуется провести полный цикл успешных испытаний.

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sergey-59

Вот и метод увеличить продолжительность жизни в России, резать яйца в обязательном порядке!

nicollaich

Ждём от учёных личного примера.

corrector

Ну как обошлась - обошлась мос бюджету , да ушла в карманы частных лиц, имена которых известны..

scaur

Да уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.
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