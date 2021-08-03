Илон Маск показал двигатели гигантской ракеты Super Heavy

Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Twitter фотографии двигателей гигантской ракеты Super Heavy перед ее первым орбитальным запуском.

Super Heavy имеет 29 двигателей SpaceX Raptor. Ракета предназначена для многоразового использования в качестве ускорителя первой ступени для вывода на орбиту перспективного космического корабля Starship.

Высота Super Heavy составляет 70 метров, при этом вместе с кораблем Starship она достигнет 120 метров, что сделает данную машину самой высокой и самой тяжелой ракетой-носителем из когда-либо существовавших.

Маск хочет использовать корабли Starship для отправки астронавтов на Марс. Миллиардер уверен, что первый космический корабль может быть готов к запуску на Красную планету в 2023 году, однако для этого требуется провести полный цикл успешных испытаний.