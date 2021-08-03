Актриса Анфиса Черных стала новой ведущей «Орла и решки»

Анфиса Черных присоединилась к команде ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Новый сезон проекта стартует на телеканале «Пятница!» 21 августа.
«И снова жизнь не будет прежней. Если раньше я качалась на качелях, то теперь делаю на них солнышко. Если раньше разворачивалась на 180, то теперь все 360 и по спирали. Ждите меня в качестве новой ведущей "Орел и Решка. Чудеса света"», — сообщила Анфиса Черных в Instagram.
Соведущим Черных будет Антон Зайцев. Ведущие проедут по удивительным местам планеты и расскажут, как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить.
В новом сезоне ведущие попадут в Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие страны, увидят Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света.
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