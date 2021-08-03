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Актриса Анфиса Черных стала новой ведущей «Орла и решки»

Источник:
Sibnet.ru
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Анфиса Чехова
Фото: © anfi_son, instagram.com/anfi_son

Анфиса Черных присоединилась к команде ведущих тревел-шоу «Орел и Решка». Новый сезон проекта стартует на телеканале «Пятница!» 21 августа.

«И снова жизнь не будет прежней. Если раньше я качалась на качелях, то теперь делаю на них солнышко. Если раньше разворачивалась на 180, то теперь все 360 и по спирали. Ждите меня в качестве новой ведущей "Орел и Решка. Чудеса света"», — сообщила Анфиса Черных в Instagram.

Соведущим Черных будет Антон Зайцев. Ведущие проедут по удивительным местам планеты и расскажут, как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить.

В новом сезоне ведущие попадут в Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие страны, увидят Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света.

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