Паводок снес 10 мостов и затопил дома в Забайкалье

По предварительной оценке, паводок в Забайкалье нанес большой ущерб населенным пунктам Забайкальского края. Из-за прошедших в среду и четверг ливней больше всего пострадал Шилкинский район, где затопило несколько сел и снесло 10 мостов, сообщил губернатор Александр Осипов на своей станице в Instagram.

«Вчера ночью объезжал поселок Заречный, сегодня работаем в Шилке. Убеждаем людей, чтобы они не сидели во время подъема воды возле имущества», — цитирует Осипова пресс-служба правительства.

Он добавил, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. После спада воды власти организуют работы по ликвидации последствий паводков.

Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкалья

В Шилке развернули пункт временного размещения в техническом училище на 250 койко-мест. Идет подготовка второго пункта временного размещения на 500 койко-мест на базе общеобразовательной школы.

По данным пресс-службы краевого правительства, в Шилкинском районе работают 225 человек, порядка 37 единиц техники, сосредоточено 12 плавсредств.

В пятницу стали известно, что железнодорожный мост на перегоне Куэнга-Укурей Транссиба обрушился из-за подъема воды. Движение поездов остановлено.