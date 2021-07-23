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Паводок снес 10 мостов и затопил дома в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкалья

По предварительной оценке, паводок в Забайкалье нанес большой ущерб населенным пунктам Забайкальского края. Из-за прошедших в среду и четверг ливней больше всего пострадал Шилкинский район, где затопило несколько сел и снесло 10 мостов, сообщил губернатор Александр Осипов на своей станице в Instagram.

«Вчера ночью объезжал поселок Заречный, сегодня работаем в Шилке. Убеждаем людей, чтобы они не сидели во время подъема воды возле имущества», — цитирует Осипова пресс-служба правительства.

Он добавил, что сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. После спада воды власти организуют работы по ликвидации последствий паводков. 

Фото: © пресс-служба правительтсва Забайкалья

В Шилке развернули пункт временного размещения в техническом училище на 250 койко-мест. Идет подготовка второго пункта временного размещения на 500 койко-мест на базе общеобразовательной школы.

По данным пресс-службы краевого правительства, в Шилкинском районе работают 225 человек, порядка 37 единиц техники, сосредоточено 12 плавсредств.

В пятницу стали известно, что железнодорожный мост на перегоне Куэнга-Укурей Транссиба обрушился из-за подъема воды. Движение поездов остановлено.

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jeryakob

Самый бессмысленный способ - залезть в бункер, и оттуда рекламировать вакцину.

pepelmetal

О, капитан чикушка раскодировался

Alhazred

Ехай сам знаешь куда со своей божественной аналитикой)))

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Прочтите, кто вложился и оплатил, потом торжествуйте по окупаемости.
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