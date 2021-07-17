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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Британцы назвали пилотов Ан-28 героями в кавычках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телеграм-канал @Oblast_zdorovya

Британский таблоид Daily Mail поставил в кавычки «Пилоты герои» в новости о жесткой посадке Ан-28 в Томской области.

«Летчиков русского пассажирского самолета провозгласили героями после того, как они спасли всех 19 человек на борту, когда были вынуждены совершить аварийную посадку в Сибири», — говорится в статье.

Затем журналисты вспомнили о трагедии на Камчатке, где самолет врезался в сопку и 28 человек погибли.

Автор материала пишет, что нужно говорить не о мастерстве сибирских пилотов, а о плохом облуживании и устаревших самолетах.

В пятницу самолет АН-28 следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета, оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности.

После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области. Все на борту судна выжили.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы
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