Британцы назвали пилотов Ан-28 героями в кавычках

Британский таблоид Daily Mail поставил в кавычки «Пилоты герои» в новости о жесткой посадке Ан-28 в Томской области.

«Летчиков русского пассажирского самолета провозгласили героями после того, как они спасли всех 19 человек на борту, когда были вынуждены совершить аварийную посадку в Сибири», — говорится в статье.

Затем журналисты вспомнили о трагедии на Камчатке, где самолет врезался в сопку и 28 человек погибли.

Автор материала пишет, что нужно говорить не о мастерстве сибирских пилотов, а о плохом облуживании и устаревших самолетах.

В пятницу самолет АН-28 следовал по маршруту «Кедровый-Томск». Примерно на 10 минуте полета, оба двигателя самолета прекратили работу. Повторные запуски двигателя не привели к восстановлению их работоспособности.

После этого командир воздушного судна с высоты подобрал место для аварийного приземления самолета. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области. Все на борту судна выжили.