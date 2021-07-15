Три машины столкнулись на трассе в Хакасии

Автомобили Honda Fit , ВАЗ 211440 и Ford Kuga столкнулись на автодороге «Абакан – Саяногорск», сообщает УГИБДД по Хакасии.
По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit ехал
из Саяногорска со стороны Абакана. В районе действия дорожного знака 3.20
«Обгон запрещен» и дорожной разметки 1.1 «Сплошная линия разметки, разделяющая
транспортные потоки противоположных направлений» совершил обгон и выехал на
полосу, предназначенную для встречного движения, где создал помеху автомобилю «ВАЗ»,
под управлением 45-летнего мужчины.
Он, в свою очередь, уходя от столкновения с автомобилем Honda Fit,
не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение
с автомобилем Ford Kuga.
В результате ДТП водитель «ВАЗ» получил ушиб грудной клетки,
передней брюшной стенки, области таза, верхней трети правого бедра, обеих
голеней. Пострадавший не госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.