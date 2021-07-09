Власти Забайкалья ввели ограничения из-за роста заболеваемости COVID

Губернатор Забайкалья Александр Осипов объявил о введении ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом. На четыре недели закрыли дискотеки и ночные клубы, запретили проводить любые массовые мероприятия, общепиту разрешили работать только днем, сообщила пресс-служба регионального правительства.

О росте заболеваемости COVID в регионе в понедельник сообщила главный санитарный врач Забайкалья Светлана Лапа. В моногоспитали ежедневно поступают пациенты с разной степенью тяжести заболевания, из них 201 человек находится в тяжелом состоянии, 87 подключены к аппаратам ИВЛ.

Губернатор в пятницу сообщил о введении ограничений в регионе. С 9 июля по 6 августа приостановлены любые культурные, спортивные, физкультурные, зрелищные, деловые, досуговые, развлекательные мероприятия, в том числе на открытом воздухе.

Ограничена работа дискотек, танц-площадок, ночных клубов, детских игровых комнат, досуговых заведений. Исключение — кинотеатры, театры, филармонии, дома культуры, библиотеки, музеи, при условии заполняемости до 50% от единой пропускной способности.

Предприятиям общественного питания запретили работу с 21.00 до 06.00. В это время разрешается обслуживание на вынос. В магазинах и ТЦ необходимо соблюдать наполняемость — один человек на четыре квадратных метра.

СПА-салоны, массажные и маникюрные салоны, парикмахерские, солярии, салоны красоты, бани должны соблюдать правило 50% заполняемости помещений. То же требование и к химчисткам и иным предприятиям, оказывающим бытовые услуги.

Работодатели переведут на дистанционный режим работы или предоставят ежегодные оплачиваемые отпуска для беременных женщин, работников в возрасте старше 65 лет.