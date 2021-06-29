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Медики Приангарья попросили о введении локдауна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Более 250 медиков подписались под обращением к губернатору Иркутской области с просьбой ввести в регионе локдаун из-за критической нагрузки на систему здравоохранения. Врачи сообщили, что они каждый день сталкиваются с сотнями тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

«Обращаемся к Вам в связи с тем, что нагрузка на областную систему здравоохранения из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией приблизилась к критической отметке. Ежедневно мы имеем дело с сотнями тяжело переносящих это заболевание. Каждый день мы видим мучения и смерти людей», — говорится в обращении медиков, размещенном на сайте областной Общественной палаты.

Медики отметили, что спасти человека от смерти, это еще не все. Восстановление после тяжело перенесенного COVID-19 — это месяцы и годы, существует угроза резкого ухудшения здоровья и даже смерти в течение полугода.

«Сейчас требуются самые кардинальные меры. Во избежание роста смертельных случаев и тяжелых осложнений в результате перегрузки медицинских учреждений, просим принять максимальный ограничительные и противоэпидемиологические меры в пределах ваших полномочий», — написали медики.

По данным на утро понедельника, в регионе за сутки диагностировали коронавирус у 208 человек, госпитализирован 121 пациент, умерли 19 человек. Всего в области с начала пандемии коронавирусом заразилось более 73 тысяч жителей.

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Иркутск #Новости COVID19 #Здоровье
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