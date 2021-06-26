Медики продемонстрировали упражнения для больных COVID

Инструктор-методист ЛФК БСМП в Бурятии Татьяна Халудорова показала, как делать лечебную гимнастику больным коронавирусной инфекцией в положении сидя. Упражнения помогают вентиляции легких и повышают выносливость.

Медики рекомендуют больным COVID-19 на стадии выздоровления делать комплекс упражнений, чтобы улучшить вентиляцию легких, газообмен и бронхиальный клиренс, повысить общую физическую выносливость, скорректировать мышечную слабость, повысить мобильность, преодолеть стресс, беспокойство, депрессию.

Пресс-служба БСМП в Бурятии выложила на странице в Instagram видео, где инструктор-методист делает гимнастку вместе с пациентами «ковидного» госпиталя. Медик объясняет, как правильно делать каждое упражнение.

Из-за особых патологических факторов вируснои пневмонии во время занятий необходимо: не задерживать дыхание, выполнять все упражнения медленно, избегать быстрого поверхностного дыхания, во время вдоха стараться изо всех сил активно двигать диафрагмои, тренировать выдох сомкнутыми в трубочку губами.