НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Власти Иркутска разыграют автомобиль среди привившихся

Источник:
Sibnet.ru
290 1
Мужчина за рулем
Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Власти Иркутска планируют розыгрыш, главным призом в котором станет автомобиль. Участвовать в лотерее будут люди поставившие прививку против коронавируса, сообщил заммэра Виталий Барышников.

С началом третьей волны коронавируса в России власти некоторых регионов готовы мотивировать население к скорейшей вакцинации. Например, в Москве разыгрываются автомобили и квартиры среди привившихся. Власти Иркутска решили использовать опыт столицы.

«По поручению мэра мы начали подготовку, отрабатываем розыгрыш призов среди вакцинировавшихся. Главным призом станет автомобиль», — цитирует ТАСС Барышникова. Марка авто пока неизвестна.

Мотивировать людей к вакцинации ценными призами хотят не только в России. Так, в июне власти американского Нью-Мексико объявили о денежном розыгрыше среди привившихся. Общая сумма денежных выплат составит 10 миллионов долларов. Суперприз — 5 миллионов.

Тема: Коронакризис
Новосибирцы попали в поликлинический коллапс
Перинатальный центр в Ангарске отдали под ковидный госпиталь
Депутат в Бурятии устроил многолюдную свадьбу в разгар пандемии
Путин заявил об обострении ситуации с коронавирусом
смотреть все
Иркутск #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самый высокогорный в Сибири пляж появится на Алтае
Эксперты объяснили, как попросить желаемую зарплату
Туристам предложили отдыхать на новосибирских водопадах вместо моря
Продавщица в Кузбассе ловко скрутила грабителя
Самое популярное
Мультфильм «Лука» от Pixar сместил «Круэллу» и возглавил прокат
Раскрыта стоимость подарка Байдена для Путина
Фотореалистичную GTA V показали на RTX 3090
Российские военные получили «убийцу» американских танков
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
23 июня 19:00
(МСК)
Швеция
Польша
23 июня 19:00
(МСК)
Словакия
Испания
Весь календарь
Последние матчи
22 июня 22:00
(МСК)
Хорватия 3
Шотландия 1
22 июня 22:00
(МСК)
Чехия 0
Англия 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • macfresh87 — 86 баллов
  • Vladimir Borisov — 86 баллов
  • Александр Кучко — 86 баллов
сделать прогноз
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
61
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
44
Путина сравнили с римским императором Октавианом
35
Новые санкции Евросоюза ударят по населению Белоруссии
27
Россия покидает Евро-2020
24
США приготовили новые санкции против России
Sibnet.Ru