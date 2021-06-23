Власти Иркутска разыграют автомобиль среди привившихся

Власти Иркутска планируют розыгрыш, главным призом в котором станет автомобиль. Участвовать в лотерее будут люди поставившие прививку против коронавируса, сообщил заммэра Виталий Барышников.

С началом третьей волны коронавируса в России власти некоторых регионов готовы мотивировать население к скорейшей вакцинации. Например, в Москве разыгрываются автомобили и квартиры среди привившихся. Власти Иркутска решили использовать опыт столицы.

«По поручению мэра мы начали подготовку, отрабатываем розыгрыш призов среди вакцинировавшихся. Главным призом станет автомобиль», — цитирует ТАСС Барышникова. Марка авто пока неизвестна.

Мотивировать людей к вакцинации ценными призами хотят не только в России. Так, в июне власти американского Нью-Мексико объявили о денежном розыгрыше среди привившихся. Общая сумма денежных выплат составит 10 миллионов долларов. Суперприз — 5 миллионов.