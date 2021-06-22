Перинатальный центр в Ангарске отдали под ковидный госпиталь

Перинатальный центр в Ангарске перепрофилируют для лечения пациентов с COVID-19. Рожениц будут отправлять в другие медучреждения, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

По данным на понедельник, в Иркутской области работает около 4 тысяч коек для лечения COVID-19 в 48 медучреждениях. В перинатальном центре Ангарска дополнительно развернуто 130 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Женщинам и детям, не болеющим COVID-19, в центре, как и раньше, помощь будет оказана в полном объеме. А рожениц будут направлять в медицинские учреждения Иркутска и Усолья-Сибирского.

Женская консультация, экстренная гинекологическая помощь продолжают работать в обычном режиме. Как только пандемия пойдет на спад, этот ковидный госпиталь свернут первым, сообщил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

Перепрофилирование госпиталя — экстренная мера из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. С началом третьей волны медики и пациенты сообщают в Сети о возрастающей нагрузке.

В понедельник в Сети появилась запись с монологом врача инфекционного госпиталя в Бурятии, которая сообщила, что открывающиеся «ковидные» больницы заполняются за несколько часов. Прирост заболевших большой, а пневмония на фоне инфекции может развиться за несколько часов.