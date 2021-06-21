«Ковидные» госпитали Бурятии заполнились почти на 100%

Госпитали для больных COVID-19 почти полностью заполнены в Бурятии, несмотря на то, что медики постоянно разворачивают новые места, сообщила пресс-служба правительства республики. Но, по словам самих врачей, самая большая проблема — недостаток медработников.

В Бурятии продолжается третья волна коронавируса. За последнюю неделю увеличилась смертность. Показатель летальности сравнялся с общероссийским и составляет 2,4%. В госпиталях находится более 2,7 тысячи больных.

По данным республиканского правительства, занятость коечного фонда в Бурятии составила 94,2%. Минздрав круглосуточно разворачивает койки, так на прошлой неделе создали 661 место, но и они заполняются моментально.

По словам самих медиков, у больных пневмония на фоне коронавирусной инфекции развивается за несколько часов. Многие, в том числе и молодые люди, переносят болезнь тяжело.

Врачи отмечают, что если новые места развернуть можно, то найти дополнительные силы для работы в больницах невозможно. Медиков нет.

В республики введены ограничительные меры. Для минимизации контактов и общения жителей республики принято решение об ограничении режима работы общепита до 21.00. Организации и предприятия должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленку. Запрещены все массовые мероприятия.