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Гуманитарную помощь собирают пострадавшим от паводка забайкальцам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Забайкальского края

Семь районов Забайкалья пострадали от паводка в результате сильных дождей, дома жителей затопила, они нуждаются в одежде, обуви и продуктах питания, сообщается на сайте правительства региона.

«Люди нуждаются в одежде, обуви, продуктах питания, предметах личной гигиены, постельном белье (одеяла, подушки, матрасы)», — сказал глава краевого министерства труда и соцзащиты населения Евгений Казаченко.

С 18 июня режим ЧС введен в Газимуро-Заводском, Могочинском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории садового некоммерческого товарищества «Автобаза Связи», дачного некоммерческого товарищества «Ручеек» и автомобильной дороги Ивановка – Застепь.

Также Минсельхоз Забайкалья приступил к организации работы по определению ущерба, нанесенного паводками личным подсобным хозяйствам и сельхозорганизациям. Им будут выплачены денежные компенсации.

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