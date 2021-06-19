Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Певица МакSим с пневмонией попала в больницу, ее состояние ухудшилось и в субботу ее ввели в искусственную кому, сообщила представитель артистки.

«Марина на ИВЛ, в искусственной коме <...> Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — цитируют РИА Новости представитель певицы.

Во вторник в Instargram МакSим появилась запись о ее состоянии. Он рассказала, что почувствовала симптомы простуды 11 июня и сдала тест на Covid, который оказался отрицательным. Она не стала отменять концерты и выступала с высокой температурой. Через два дня она снова сделала тест, он был опять отрицательным.

«Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония», — писала МакSим.

Врачи дают достаточно позитивные прогнозы, искусственная кома необходима, чтобы у Абросимовой не возникло кислородного голодания.