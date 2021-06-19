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Певицу МакSим ввели в искусственную кому

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © maksimartist, instagram.com/maksimartist

Певица МакSим с пневмонией попала в больницу, ее состояние ухудшилось и в субботу ее ввели в искусственную кому, сообщила представитель артистки.

«Марина на ИВЛ, в искусственной коме <...> Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — цитируют РИА Новости представитель певицы.

Во вторник в Instargram МакSим появилась запись о ее состоянии. Он рассказала, что почувствовала симптомы простуды 11 июня и сдала тест на Covid, который оказался отрицательным. Она не стала отменять концерты и выступала с высокой температурой. Через два дня она снова сделала тест, он был опять отрицательным.

«Но потом моё самочувствие стало ухудшаться, температура не падала, я снова вызвала врача и меня забрали в клинику. На данный момент поражение лёгких от 40 процентов, подтверждённого теста на Ковид у меня нет, врачи говорят пневмония», — писала МакSим.

Врачи дают достаточно позитивные прогнозы, искусственная кома необходима, чтобы у Абросимовой не возникло кислородного голодания.

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Топ комментариев

Voland2

Низкие темпы вакцинации -это просто недоверие к власти... Рассказывают про вспышку и тут же массовые...

Иркут 69

Темпы вакцинации это реальный ответ населения государству... своего рода средний палец властям. Напрасно...

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

jeryakob

вина самого кремля очевидна здесь. с какого то перепуга он ухватился за вакцины , как за доказательство...
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