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МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Кемеровской области

Главное управление МЧС России по Кемеровской области запустило работу телефона доверия для родственников пострадавших при падении самолета, сообщает ведомство.

По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

«По телефону 8 (3842) 58 23 33 родственники и близкие могут уточнить информацию о пострадавших в результате происшествия с участием легкомоторного самолета типа L-410», — говорится в сообщении.

 
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