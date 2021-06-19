МЧС Кузбасса запустил телефон доверия после крушения самолета

Главное управление МЧС России по Кемеровской области запустило работу телефона доверия для родственников пострадавших при падении самолета, сообщает ведомство.



По предварительным данным, 19 июня в ходе проведения тренировочного полета на аэродроме Танай Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410. На данный момент известно, что в результате происшествия четыре человека погибли, сведения о других пострадавших уточняются.

«По телефону 8 (3842) 58 23 33 родственники и близкие могут уточнить информацию о пострадавших в результате происшествия с участием легкомоторного самолета типа L-410», — говорится в сообщении.