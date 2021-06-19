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Пострадавших при крушении самолета эвакуировали с места происшествия

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

Вертолет санавиации эвакуировал пострадавших с места крушения самолета в Кузбассе, сообщил Sibnet.ru представитель Кузбасского центра медицины катастроф.

«Вертолет эвакуировал пострадавших с места происшествия, их госпитализируют в больницу», — сказал собеседник.

Он отметил, что пока нет данных о состоянии пострадавших и месте их госпитализации.

Предварительно установлено, что 19 июня около 10.00 по местному времени (06.00 мск) самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю. На борту воздушного судна находилось 12 человек, из них два члена экипажа. Погибло четыре человека, сведения о погибших и пострадавших выясняются.

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