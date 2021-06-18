НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мошенники начали использовать для обмана россиян самокаты

Источник:
РИА Новости
283 0
Фото: © Sibnet.ru

Специалисты по безопасности предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в интернете

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис », — цитирует д РИА «Новости» директора по росту Bi.Zone Рустэма Хайретдинова.

По его словам, что в сети появились первые объявления о продаже взломанных аккаунтов. Также мошенники предлагают россиянам инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, как кататься на самокате весь день за 250 рублей.

Предлагаются и лайф-хаки, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита. Киберэксперты предупреждают, что вместо обещанной схемы мошенники могут исчезнуть с деньгами. Кроме этого, воспользовавшись одной из предложенных обманных схем, человек становится соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность, отметили эксперты.

Еще по теме
СК завершил расследование по убийству девятилетней девочки соседом
Новосибирец облил инспектора ДПС алкоголем и избил
Мошенники украли 1,4 млрд рублей на сайтах объявлений
Томич украл и спрятал в лесу 200-килограммовый батут
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Канадский телеканал снял репортаж о проблемах кузбасского Киселевска
СК завершил расследование по убийству девятилетней девочки соседом
Открылась первая очередь туркомплекса «Бородинская пещера» в Хакасии
Новосибирец облил инспектора ДПС алкоголем и избил
Самое популярное
Двое суток на возврат: как обменять фильм в Wink
Газовая заправка взорвалась в Новосибирске. ВИДЕО
Раскрыт срок выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2
Новый сериал «Эксперт» про гениального детектива стартует на «России»
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
18 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Чехия
18 июня 22:00
(МСК)
Англия
Шотландия
Весь календарь
Последние матчи
18 июня 16:00
(МСК)
Швеция 1
Словакия 0
17 июня 22:00
(МСК)
Нидерланды 2
Австрия 0
Весь календарь
конкурс кричалок
Тройка лидеров:
  • ratibor-devil — 35 голосов
  • Алена Долина — 24 голоса
  • Kohka76 — 23 голоса
написать кричалку
Картина дня
Кремль обвинил граждан России в «тотальном нигилизме»
Путин отклонил закон об ужесточении правил работы СМИ
Мошенники начали использовать для обмана россиян самокаты
Ученые объяснили происхождение сверхмассивных черных дыр
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

A. Chvora

Продуктами занимается жена, в последние месяцы участились скандалы на почве нехватки денег. Был уверен,...

Uynachalnica

Экономика должна быть экономной! Особенно в последние 20 лет своего небывалого расцвета!

urbasik

Песков это не Кремль..у него семейство за границей "существует"

Alexander222

26.05.2021 путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от COVID-19 нельзя... и вот тебе на, губеры...
Sibnet.Ru