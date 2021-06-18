Мошенники начали использовать для обмана россиян самокаты

Специалисты по безопасности предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в интернете
«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис », — цитирует д РИА «Новости» директора по росту Bi.Zone Рустэма Хайретдинова.
По его словам, что в сети появились первые объявления о продаже взломанных аккаунтов. Также мошенники предлагают россиянам инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, как кататься на самокате весь день за 250 рублей.
Предлагаются и лайф-хаки, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита. Киберэксперты предупреждают, что вместо обещанной схемы мошенники могут исчезнуть с деньгами. Кроме этого, воспользовавшись одной из предложенных обманных схем, человек становится соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность, отметили эксперты.
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