Мошенники начали использовать для обмана россиян самокаты

Специалисты по безопасности предупредили, что мошенники придумали новый способ обмана с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в интернете

«На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис », — цитирует д РИА «Новости» директора по росту Bi.Zone Рустэма Хайретдинова.

По его словам, что в сети появились первые объявления о продаже взломанных аккаунтов. Также мошенники предлагают россиянам инструкции, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально». В них мошенники рассказывают, как кататься на самокате весь день за 250 рублей.

Предлагаются и лайф-хаки, как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита. Киберэксперты предупреждают, что вместо обещанной схемы мошенники могут исчезнуть с деньгами. Кроме этого, воспользовавшись одной из предложенных обманных схем, человек становится соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность, отметили эксперты.