Новосибирец облил инспектора ДПС алкоголем и избил

Пьяный житель Новосибирска в ответ на требование остановить машину облил инспектора ДПС алкоголем и побил, сообщило в пятницу СУ СКР по Новосибирской области.

По данным следствия, преступление произошло на Нарымской улице в мае. Ночью полицейский увидел BMW, который ехал без номеров, и потребовал водителя остановиться. За рулем была женщина.

«После остановки из автомашины вышел 31-летний мужчина, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выражать недовольство законными требованиями сотрудников полиции, плеснул в лицо одного из сотрудников дорожной патрульной службы алкоголь, подошел к нему и нанес удары кулаками по правой руке и лицу», – говорится в сообщении.

Новосибирца задержали. Он признал вину в применении насилия в отношении к представителю власти. Обвиняемому грозит до пяти лет колонии.