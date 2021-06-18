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Новосибирцы пожаловались на двойное списание с карты в метро

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Новосибирска пожаловались, что при одном проходе через турникет при оплате банковской картой с нее может произойти двойное списание. Проблемы с оплатой по карте могут возникнуть по нескольким причинам, объяснил Sibnet.ru представитель пресс-службы Новосибирского метрополитена.

В турникетах Новосибирского метрополитена принимаются к обслуживанию только бесконтактные банковские карты VISA и MasterCard. Однако некоторые жители сталкиваются с проблемами при оплате.

«Когда прикладываешь карту к турникету, он не открывается. Пропустить может на второй или третий раз. Но получается, что прошел один раз, а оплата списывается как за два или три», — рассказал Sibnet.ru один из горожан.

Представитель пресс-службы объяснил, что держателю карты может быть отказано в обслуживании если:

  • На карте отсутствуют денежные средства
  • Карта не оснащена технологией бесконтактной оплаты
  • Карта повреждена
  • К считывателю приложено несколько карт одновременно
  • Истек срок действия карты

Если посетитель уверен, что баланс на карте положительный, и у нее нет повреждений, то при запрещающем сигнале на турникете, не нужно идти к другому, или пытаться пройти еще раз. Ему необходимо обратиться к контролеру на КПП, который поможет разобраться с проблемой.

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