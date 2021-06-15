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Выводок манулят обнаружили в горах Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Местный житель в горах Республики Алтай обнаружил логово дикого кота манула и заснял на видео пять очаровательных котят, которые на тот момент ждали мать, сообщила пресс-служба Сайлюгемского нацпарка.

В отличие от взрослых особей, у которых «вечно недовольное» выражение морды, котята оказались более гостеприимными. Сейчас им чуть более месяца, считают ученые. Угрюмым палласов кот, видимо, становится с возрастом.

Встретить манула в дикой природе – большая редкость. Потому что животное крайне осторожно: в случае даже намека на опасность, может затаиться и не выдать своего присутствия.

На Алтае манул обитает преимущественно в Кош-Агачском районе. Дикий кот не любит большие вершины: предпочитает нагорные степи, каменистые россыпи, на фоне которых он прекрасно маскируется благодаря окрасу, а еще там есть колонии пищух и мышевидных грызунов, которыми кот питается. Именно на добычу последних, скорее всего, и отправилась многодетная мать семейства.

«Численность манула в Республике Алтай не известна, точных данных, как по снежному барсу – нет, сплошной учет никогда не проводился. Летом этого года планируем установить фотоловушки на одном из участков обитания манула, с целью изучения вот таких вот персонажей: будем наблюдать, как самки воспитывают потомство, исследовать кормовую базу и активность передвижения особей», – рассказал говорит Алексей Кужлеков, научный сотрудник парка.

Сеть камер регистрации позволит определить и индивидуальные участки отдельных особей. Есть данные, что они достаточно обширны – до 10-15 километров. 

Манул или палласов кот занесен в Красные книги России, Республики Алтай и МСОП. Это одна из наименее изученных диких кошек мира. Общая численность в России к началу 21 века оценивалась в 3000-3650 особей.

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Топ комментариев

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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