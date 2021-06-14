Аллигатор стащил труп у полиции и сорвал расследование убийства

Аллигатор в бразильcком городе Рио-де-Жанейро стащил тело мертвого мужчины и помешал расследованию убийства, пишут местные СМИ.

Полицейские и пожарные прибыли к реке после обращения людей, заметивших в воде труп. Они осмотрели указанное место, но ничего не нашли.

Позднее выяснилось, что незадолго до их прибытия возле тела кружил аллигатор. Один из очевидцев снял рептилию на видео, приводит «Лента.ру» сообщение местных СМИ.

Спустя сутки пожарные вернулись на место происшествия и продолжили поиски. На этот раз им удалось найти тело, после чего его направили для вскрытия.