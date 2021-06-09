Полиция закрыла заполярный бордель

Полицейские задержали двух жителей Норильска за организации
и вовлечении женщин в занятие проституцией, они обнародовали видео из борделя,
сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ранее судимый 50-летний мужчина с 34-летней сообщницей создали
в Норильске место, где женщины оказывали сексуальные услуги за деньги.
В результате спецоперации задержан организатор, его
сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники
полиции установили, проституцией занимались пять девушек.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией»
и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация
занятия проституцией».
В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению
дополнительных эпизодов и установлению соучастников их противоправной
деятельности.