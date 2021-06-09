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Полиция закрыла заполярный бордель

Источник:
Sibnet.ru
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Полицейские задержали двух жителей Норильска за организации и вовлечении женщин в занятие проституцией, они обнародовали видео из борделя, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ранее судимый 50-летний мужчина с 34-летней сообщницей создали в Норильске место, где женщины оказывали сексуальные услуги за деньги.

В результате спецоперации задержан организатор, его сообщнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сотрудники полиции установили, проституцией занимались пять девушек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и частью 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией».

В настоящее время проводятся мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов и установлению соучастников их противоправной деятельности.

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Красноярск #ЧП #Криминал
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