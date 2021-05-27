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Дети Дурова вошли в рейтинг богатейших наследников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/durov

Дети основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова заняли в рейтинге российских наследников Forbes шестое место. На каждого из них приходится 8,6 миллиардов долларов.

У Дурова двое детей — дочь и сын 2009 и 2010 года рождения соответственно. Информацию о них родители тщательно скрывают, известно только, что мальчика зовут Михаил. Детей Дурову родила бывшая супруга Дарья Бондаренко.

С ней будущий миллиардер познакомился в СПбГУ, где учился на филологическом факультете. Дарья при этом училась на историческом факультете. Сейчас женщина живет в Барселоне вместе с детьми, пишет Forbes.

Первое место среди детей российских миллиардеров по размеру возможного наследства занимает сын главы «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова Юсуф — 18 миллиардов долларов. Состояние Дурова оценивается в 17,2 миллиарда долларов.

В общем списке богатейших людей планеты Дуров расположился на 112-м месте. За год его состояние выросло на 13,8 миллиардов долларов. В российском рейтинге богачей он занимает шестое место.

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