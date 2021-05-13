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Казанский стрелок признал вину в убийстве детей

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба президента Татарстана / CC BY 4.0

Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для Ильназа Галявиева, расстрелявшего детей и взрослых в казанской школе. Сам он признал вину и сказал, что не возражает против такого решения.

По данным СК РФ, Галявиев сделал в учебном заведении не менее 17 выстрелов. «Находясь в помещении школы, Галявиев, осознавая, что своими действиями причиняет смерть людям, в том числе малолетним детям, произвел из принесенного с собой ружья не менее 17 выстрелов, в том числе в охранника учебного заведения», — цитирует РИА Новости представителя следствия.

На заседании преступник заявил, что у него нет тяжких заболеваний. При этом ранее в СК отметили, что Галявиев неоднократно обращался к врачам из-за сильных головных болей, но на учете у психиатра или нарколога не состоял. С начала этого года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

Во вторник 19-летний студент открыл огонь в гимназии № 175, которую он окончил несколько лет назад. Погибли семь учеников и двое взрослых, пострадали 23 человека, из них 20 детей. Шестеро сейчас в реанимации.

Нападавшего задержали, выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие. Следователи возбудили уголовное дело о массовом убийстве. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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