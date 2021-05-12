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Омбудсмен рассказала об отношении стрелка из Казани с семьей

Источник:
«Соловьев Live»
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Фото: Wikimedia

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в школе в Казани, в последнее время не контактировал со своей семьей, сообщила уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец

«Семья молодого человека, стрелявшего в казанской гимназии, была финансово благополучной, но на уровне личных отношений контакта с родителями у него не было», — рассказала омбудсмен в эфире «Соловьев Live».

По ее мнению, основной причиной произошедшего является «абсолютное отсутствие государственной идеологии» в стране.

Стрельба в казанской школе № 175 произошла утром 11 мая. Огонь по учащимся открыл бывший ученик этой школы, 19-летний Ильназ Галявиев. По последним данным, в результате стрельбы погибли девять человек, среди них семеро детей. Еще 21 человек получили ранения.

Галявиева задержали сотрудники правоохранительных органов. По его словам, он «осознал себя богом» и «всех ненавидел». Против Галявиева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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