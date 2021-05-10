Эксперты объяснили опасность платежей через телефоны с NFC

Функция NFC, позволяющая оплачивать со смартфона без фактического наличия карты, привлекла внимание мошенников, предупредил старший преподаватель кафедры «Банковское дело№ Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

«Одним из самых популярных методов, стало прикладывание POS-терминала к устройству. Обычное место расположение телефона — это карман штанов. Не составит труда положить терминал в сумку с уже заранее установленной суммой, а в период час-пика в транспорте подойти к жертве на близкое расстояние и провести рядом с устройством сумку», — рассказал «Прайму» Рогачевский.

По словам юриста Евгения Иванова, самый большой риск при оплате телефоном с NFC заключается в возможности подтвердить списание сканом отпечатка пальца, либо введением пин-кода. Если же телефон украдут, злоумышленники получат полный доступ ко всем финансовым операциям владельца.

Чтобы избежать этого, следует устанавливать блокировку в смартфоне, а в приложении для бесконтактной оплаты задать лимит. Оплата должна проходить лишь после подтверждения пароля или считывания отпечатка пальца.