Раскрыт секрет кулича для Путина

Шеф-кондитер комбината питания «Кремлевский» Денис Митрохин раскрыл секрет приготовления кремлевских пасхальных куличей, которые подают на стол высшему российскому руководству. Так, для производства пасхального лакомства используется трехлетний коньяк.

В производстве применяют только отечественные продукты. Для опары используют дрожжи, муку и молоко, пишет «Московский комсомолец». Заготовку выдерживают пару часов в шкафу при температуре плюс 45 градусов.

Как только масса увеличится в объеме, ее замешивают, добавляя яйца, сахар, соль, ванилин и молоко. Далее в дело идут коньяк и сливочное масло. Готовое тесто опять оставляют отдыхать, а через несколько часов вводят туда большое количества изюма и цукатов.

На финальном этапе кулич отправляют в духовку на 40-45 минут. Каждый кулич весом по 500 граммов украшается помадкой и декорируется яйцами из белого шоколада, веточками вербы и разноцветными розетками из масляного крема.

Отмечается, что перед Пасхой каждый год кремлевские кондитеры выпекают примерно 20 тысяч куличей, которые расходятся по магазинам при администрации президента, Госдуме и Совете Федерации.