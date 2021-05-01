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Раскрыт секрет кулича для Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Шеф-кондитер комбината питания «Кремлевский» Денис Митрохин раскрыл секрет приготовления кремлевских пасхальных куличей, которые подают на стол высшему российскому руководству. Так, для производства пасхального лакомства используется трехлетний коньяк.

В производстве применяют только отечественные продукты. Для опары используют дрожжи, муку и молоко, пишет «Московский комсомолец». Заготовку выдерживают пару часов в шкафу при температуре плюс 45 градусов.

Как только масса увеличится в объеме, ее замешивают, добавляя яйца, сахар, соль, ванилин и молоко. Далее в дело идут коньяк и сливочное масло. Готовое тесто опять оставляют отдыхать, а через несколько часов вводят туда большое количества изюма и цукатов.

На финальном этапе кулич отправляют в духовку на 40-45 минут. Каждый кулич весом по 500 граммов украшается помадкой и декорируется яйцами из белого шоколада, веточками вербы и разноцветными розетками из масляного крема.

Отмечается, что перед Пасхой каждый год кремлевские кондитеры выпекают примерно 20 тысяч куличей, которые расходятся по магазинам при администрации президента, Госдуме и Совете Федерации.

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Топ комментариев

shlidt

А какая разница, от кого пустые обещания слышать?

Uynachalnica

И это правильно! Уже про неуклонный рост доходов, самим надоело - все смеются! Теперь надо обещать остановить...

Иркут 69

Клоун. Его спрашивают про сейчас, а он про безоблачное завтра... У него спрашивают за российскую действительность...

александр1985

почему тогда в казахстане наш бензин продают по 25р кто им компенсирует 50 %цены!!!тоже мы
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