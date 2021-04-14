Санкции задержат выход МС-21 на рынок

Санкции стали причиной причиной задержки вывода самолета МС-21 на рынок. Лайнеру необходимо отечественное бортовое оборудование, сообщил вице-премьер Юрий Борисов на Красноярском экономическом форуме.

Борисов отметил, что Россия уже преодолела часть связанных с санкциями проблем. Так, несколько лет назад отечественные разработчики смогли обеспечить композитные материалы для «черного крыла».

«Вы знаете, что одна из причин, скажем так, торможения вывода на рынок самолета МС-21 — это введенные санкции… Но нам еще предстоит очень тяжелая напряженная работа, чтобы заместить до 40% присутствия иностранного бортового оборудования в этом флагманском проекте», — цитирует ТАСС Борисова.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный лайнер. Главное заявленное преимущество самолета — композитное крыло, выполненное из отечественных материалов. А в 2021 году разработчики представили образец с российским двигателем ПД-14.