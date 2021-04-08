Отрывок из новых «Охотников за привидениями» появился в Сети

Зефирные человечки стали ключевыми персонажами в новых «Охотниках
за привидениями», фрагмент с их участием появился в Сети.
По сюжету фильма «Охотники за привидениями: Наследники» мать-одиночка
с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в
наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем
деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за
привидениями.
В отрывке показаны зефирные человечки, которые веселятся в
супермаркете. Они сами себя жарят на открытом огне и оборачиваются в шоколад.
Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдут в этом
год. Премьера в России запланирована на 11 ноября.
number10Все кругом говорят, что ставку ЦБ надо понижать, а Набиулина повышает, потому что она знает как экономике...
GunjaПравильно! А лучше вообще отправить ценны в свободное плавание - так глядишь к Новому году булка хлеба...
Nik3316скоро про вспышки на Солнце писать будут)))
UynachalnicaИ это правильно! Нашему среднему классу, да с зарплатой в 19000 руб., никакие повышения цен не страшны!