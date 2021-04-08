Отрывок из новых «Охотников за привидениями» появился в Сети

Зефирные человечки стали ключевыми персонажами в новых «Охотниках за привидениями», фрагмент с их участием появился в Сети.

По сюжету фильма «Охотники за привидениями: Наследники» мать-одиночка с двумя детьми-подростками селится на старой ферме в Оклахоме, полученной в наследство от отца, которого она не знала. Дети пытаются больше узнать о своем деде и находят автомобиль Ecto-1, принадлежавший знаменитым охотникам за привидениями.

В отрывке показаны зефирные человечки, которые веселятся в супермаркете. Они сами себя жарят на открытом огне и оборачиваются в шоколад.

Фильм «Охотники за привидениями: Наследники» выйдут в этом год. Премьера в России запланирована на 11 ноября.