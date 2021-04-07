Кара-оол потерял доверие: почему Путин сменил главу Тувы?

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Тувы Шолбана Кара-оола «по собственному желанию». Кара-оол возглавлял республику с 2007 года, для местных элит его отставка стала полной неожиданностью. Почему Кремль за полгода до выборов решился на смену одного из самых «долгоиграющих» руководителей регионов?

54-летний Шолбан Кара-оол возглавлял республику с 6 апреля 2007 года — более 5 тысяч дней. По продолжительности пребывания в должности он занял третье место среди глав субъектов Федерации после руководителей Ульяновской области Сергей Морозова и Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Владислав Ховалыг — уроженец республики, юрист и финансист, в прошлом министр земельных и имущественных отношений Тувы, мэр Кызыла, глава «Тываэнергосбыта».

Москва ставит на технократов

Кара-оол дважды избирался главой республики по представлению президента России — в 2007 его выдвинул Владимир Путин, а в 2012 — Дмитрий Медведев. В 2016 году он пошел на досрочные выборы от «Единой России» и набрал 85,66% голосов, одержав уверенную победу. Срок его полномочий истекал осенью 2021 года.

Тувинские СМИ и местные политологи категорически отрицали возможность досрочного ухода главы региона — считалось, что позиции Кара-оола достаточно устойчивые, несмотря на связанный с ним негативный информационный фон в последние месяцы.

Считалось, что Кара-оола поддерживает министр обороны Сергей Шойгу, имеющий официальный статус «друга Путина». Кроме этого, последние годы Путин с завидной регулярностью выбирал Туву местом своего отпуска, последний раз он прилетал в республику буквально пару недель назад, что косвенно указывало на прочность позиций главы региона.

Но все эти факторы не спасли Кара-оола — Москва сделала ставку на нового местного управленца-технократа и дала ему полгода на полноценную избирательную кампанию, которая завершится в единый день голосования в сентябре 2021 года одновременно с выборами депутатов Госдумы.

Путин уже в среду провел рабочую встречу с Владиславом Ховалыгом, которого ранее в этот день назначил врио главы региона. Президент пообещал ему «полную поддержку» и выслушал заранее подготовленный доклад о планах развития Тувы, что свидетельствует о плановом характере замены — скорее всего, для всех участников назначение не стало неожиданностью.

Как глава Тувы потерял доверие

Политологи еще полгода назад в исследовании рейтинга политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» холдинга «Минченко консалтинг» спрогнозировали Шолбану Кара-оолу увольнение. Слабость главы Тувы объяснялась удручающими показателями республики — по итогам 2019 года субъект стал самым бедным регионом России.

Население Тувы — порядка 315 тысяч человек. Большую часть жителей составляют тувинцы (82%). Доля русских — 16,3%. Основной экономики является скотоводство и горнодобывающая промышленность, при этом главной проблемой региона считается слабая транспортная инфраструктура.

В марте издание Znak.com опубликовало статью «Распад государства в российской столице убийств», в которой описывались проблемы Тувы. Автор материала утверждал, что столица республики Кызыл возглавляет рейтинг самых опасных городов России с наибольшим количеством убийств на душу населения, в регионе процветает рэкет и национализм.

Сам Шолбан Кара-оол возмутился публикации — по его мнению, в статье попытались очернить Туву. Он пригрозил журналистам юридическими разбирательствами. Но показатели республики действительно плохие — например, по данным Генпрокуратуры РФ, регион с большим отрывом лидирует по количеству зарегистрированных убийств и покушений на убийство.

Некоторые эксперты также полагают, что «стул» под Кара-оолом закачался после того, как он в соцсетях выдвинул территориальные претензии соседним регионам. Главы Тувы тогда посчитал, что часть земель Красноярского края и Иркутской области при внесении в государственный реестр недвижимости должна вернуться республике.

Речь идет о горных участках, на которых располагаются минеральные источники. «В постсоветское время они почему-то отошли к соседям. Эти моменты требуют всесторонней проработки и справедливого разрешения еще до подписания соглашения с Росреестром об уточненных границах», — заявил тувинский руководитель, вызвав негативную реакцию федерального центра.

И что дальше?

Теперь Туву ждет полная перезагрузка управленческой системы — скорее всего, близкие к Кара-оолу чиновники потеряют влияние и посты. В республике традиционно сильны кланы, поэтому врио главы региона наверняка сделает ставку на собственную команду.

По неподтвержденным данным, бывшего руководителя республики в скором времени позовут работать в Москву, для него уже подыскивают подходящую должность. Это позволит сгладить клановые конфликты, неизбежные при передаче власти.

Что касается сентябрьских перспектив Владислава Ховалыги, то в Туве фактически отсутствует оппозиция, предвыборная кампания ожидается безальтернативной, назначенец Кремля должен одержать уверенную победу.

Тувинские избиратели наверняка поддержат фигуру, которой хотя бы на первое время гарантирована полная поддержка Кремля — это увеличивает шансы республики на дополнительные дотации из федерального бюджета.