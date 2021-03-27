Путин порадовался триумфу российских фигуристок

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную с триумфом на чемпионате мира по фигурному катанию, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что этот успех станет прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. Он также особо отметил выступление Анны Щербаковой, которая заняла первое место.

Выступления фигуристок-одиночек в произвольной программе прошли 26 марта в Стокгольме. Весь пьедестал впервые в истории заняли спортсменки из России. Золотую медаль взяла Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.