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Путин порадовался триумфу российских фигуристок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fsrussia.ru

Президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную с триумфом на чемпионате мира по фигурному катанию, соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.

«Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта», — говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность в том, что этот успех станет прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине. Он также особо отметил выступление Анны Щербаковой, которая заняла первое место.

Выступления фигуристок-одиночек в произвольной программе прошли 26 марта в Стокгольме. Весь пьедестал впервые в истории заняли спортсменки из России. Золотую медаль взяла Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

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Спорт #Зимние виды #Россия
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