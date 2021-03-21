Ученый рассказал о трех сценариях контакта с инопланетянами

Наука предполагает три сценария контакта с инопланетной цивилизацией — получение сигнала из космоса, обнаружение внеземного артефакта и непосредственная встреча с чуждым Земле разумом, сказал исследователь Михаэль Шече из Фрайбургского университета.

Если будет пойман сигнал из космоса, все будет зависеть от того, с какого расстояния он поступит. «Если с расстояния в 5 тысяч световых лет, мы не будем знать, существует ли еще эта цивилизация. Идея такого диалога будет неактуальной — для ответа потребуется 5 тысяч лет», — сказал Шече в интервью изданию Der Standard.

«В сценарии с артефактами предполагается, что в пределах нашей Солнечной системы, может быть, на Луне или в поясе астероидов, мы найдем следы другой цивилизации, остатки космического зонда или следы космической экспедиции», — пояснил Шече.

Это, по его словам, приведет к масштабной смене картины мира на Земле. «Люди осознают, что межзвездные расстояния действительно можно преодолеть. Изменится отношение к науке», — добавил исследователь.

Люди не поймут чуждый разум

Революционные изменения ждут при непосредственном контакте с пришельцами. «Тогда возникнет много вопросов: кто это? Откуда они прибыли? Чего они хотят? На что они способны? Дружелюбны ли они или агрессивны, поделятся ли с нами технологиями», — пояснил Шече.

Он уверен, что людям крайне сложно будет понять чуждый разум. «Сигнал из космоса мы, возможно, не расшифруем никогда. В случае с артефактом мы тоже можем ничего не понять», — считает ученый.

«При прямом контакте, возможно, со временем и состоится коммуникация в ходе совместных практик. Но и в этом случае мы долгое время вообще не сможем понимать их», — заключил Шече.