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Директор турбазы Алтая в суде ответит за гибель семьи с детьми

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Следственный комитет РФ

Владелец турбазы в Алтайском крае перестанет перед судом после гибели семьи с детьми, отравившейся выхлопами от электрогенератора, сообщает СУ СК региона.

Трагедия произошла на турбазе «Глобус» 26 июля прошлого года. На территорию туркомплекса заселилась семья из Барнаула с детьми 10 и 16 лет. В тот же день вечером испортилась погода, упавшее дерево оборвало провода, и электричество отключилось.

Директор турбазы распорядился занести электрогенератор в закрытое и замкнутое подсобное помещение, находящееся на первом этаже гостиничного дома. Он знал, что эксплуатация прибора в замкнутых помещениях категорически запрещена из-за токсичности продуктов выхлопа. Однако заправил бак генератора бензином, после чего лично запустил двигатель и подключил к нему приборы, осуществляющие подачу воды в жилые и нежилые помещения.

Закрыв входную дверь и сделав невозможным выброс токсичных продуктов выхлопа генератора за его пределы, предприниматель оставил его в работающем состоянии. При это знал, что над подсобным помещением находится жилая комната, в которой разместилась семья туристов. Люди погибли от острого отравления оксидом углерода.

Дело вызвало широкий общественный резонанс – погибшим оказался сотрудник краевого правительства, его супруга и дети. Общественность ужаснул факт, что смерть людей, погибших в первый же день после заселения, обнаружили лишь когда они должны были выезжать – поскольку никто не явился, чтобы сдать номер.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Его расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения. Директору турбазы грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он от дачи каких-либо показаний воздержался.



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