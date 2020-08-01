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НАВЕРХ
Загадочная смерть семьи чиновника на Алтае
Семья из четырех человек приехали на турбазу «Глобус» и погибла при загадочных обстоятельствах. Глава семьи оказался правительственным чиновником из Барнаула.
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
01.08.2020 23:26 НСК
0
364
Семья из четырех человек, при странных обстоятельствах погибшая на турбазе Алтайского края, могла отравиться выхлопами от дизельного генератора из подсобки под номером.
Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?
01.08.2020 16:05 НСК
4
768
Дело о необъяснимой пока смерти семьи из четырех человек на турбазе Алтайского края обрастает новыми подробностями и первыми версиями ЧП.
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
31.07.2020 21:17 НСК
14
4123
Четырех человек, включая двоих детей, обнаружили мертвыми в номере турбазы в Алтайском крае. Они не выходили из номера несколько дней.
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Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
Сибирь
01.08.2020 23:26
Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?
Сибирь
01.08.2020 16:05
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