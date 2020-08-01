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Загадочная смерть семьи чиновника на Алтае
Семья из четырех человек приехали на турбазу «Глобус» и погибла при загадочных обстоятельствах. Глава семьи оказался правительственным чиновником из Барнаула.
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Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
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