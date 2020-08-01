Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?

Дело о загадочной смерти семьи из четырех человек на турбазе Алтайского края обрастает новыми подробностями. Следователи назвали отравление главной рабочей версией произошедшего.

О трагедии стало известно вечером в пятницу. Семья из четырех человек: родители, а также их дети, 11-летняя дочь и 16-летний сын, из Барнаула приехали на турбазу «Глобус» близ озера Ая 26 июля. Они заселились в номер, больше их никто не видел. Когда в день выезда, 31 июля, семья так и не появилась, персонал вскрыл запертую изнутри дверь, были обнаружены четыре тела. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».

Кто погиб?

Погибшими оказались начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана и их дети.

Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко рассказал на своей странице в Facebook, что его подчиненный — добрый и отзывчивый человек. Уезжая в отпуск, обещал быть на связи, но неожиданно исчез, коллеги узнали о произошедшей трагедии из СМИ.

При этом, судя по аккаунтам в социальных сетях, Оксана Кременских последний раз заходила на свою страницу «ВКонтакте» в 21.08 именно 26 июля.

Неприятный запах и другие странности

Как сообщили «Вести Алтай» со ссылкой на очевидцев, несколько дней другие постояльцы жаловались на неприятный запах. Администрация базы даже вызывала ассенизаторскую службу, которая почистила канализацию. Но запах никуда не делся.

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После того как нашли тела и проверили видеозаписи, стало известно, что после заселения никто из членов семьи из номера ни разу не выходил. Обнаружившие погибших очевидцы рассказали странную деталь — супруги лежали в кровати, укрытые одеялом, а тела детей нашли на полу.

В то же время Telegram-канал «Life-Shot» сообщил, что тела мужчины и девочки нашли на кроватях, они были полностью раздетыми. Женщина якобы лежала под одеялом, а мальчик — на полу.

Что же случилось?

Причина смертей до сих пор неизвестна. Однако следователи после осмотра места и тел сообщили, что люди погибли в ночь с 26 на 27 июля, при этом признаков насильственной смерти обнаружено не было. Как сообщает СУ СК края, одной из приоритетных версий, рассматриваемых следователями, является отравление.

Сейчас следователи-криминалисты со специалистами Роспотребнадзора отбирают пробы воды и воздуха. Назначены судебные экспертизы: медицинские, химические, генетические, криминалистические, которые, в том числе помогут установить причину смерти людей.

Все дело в камине?

Также следователи опубликовало видео осмотра места происшествия. Ряд пользователей в социальных сетях уже сравнили видеокадры с фотографиями номерного фонда, представленного на сайте турбазы, и предположили, что семья проживала в номере-люкс. Они уже выдвинули свои гипотезы произошедшего.

Как указали комментаторы, на фотографиях люкса можно заметить большой камин. Если растопить его неправильно, а после лечь спать с закрытыми окнами, можно уже не проснуться из-за отравления угарным газом.

«Кажется, в тот день, воскресенье, 26 июля, на Алтае были ливни, немного похолодало. Семья вполне могла затопить камин, чтобы согреться и избавиться от сырости. С другой стороны, запах гари в номере, наверное, остался бы», — предположил один из пользователей.



Другой добавил, что эта версия объяснила бы, почему кто-то из людей был найден на полу — они вполне могли проснуться из-за ухудшившегося самочувствия и попытаться выбраться. Подтвердить или опровергнуть данные гипотезы должна экспертиза.

