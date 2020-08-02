Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на турбазе Алтая

Трагедия, произошедшая на алтайской турбазе, потрясла многих —четырех человек нашли мертвыми в номере. Спустя сутки следователи задержали директора турбазы. В чем его обвиняют, и что стало причиной гибели родителей и двух детей?

Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана вместе с двумя детьми 16 и 11 лет приехали на турбазу «Глобус» (на озере Ая) 26 июля.

Фото: © google.ru/maps

Начальник Кременских Евгений Нечепуренко на своей странице в Facebook рассказал, что коллега поехал отдыхать во время очередного отпуска. Но должен был постоянно находиться на связи с коллегами.

«У него такой функционал, что он действительно должен быть постоянно на связи. Но неожиданно перестал выходит на связь», — сообщил Нечепуренко. Жена Оксана также не появлялась в соцсетях и не отвечала с вечера 26 июля.

Позже следствие установит страшную причину внезапного молчания всей семьи — никто из четырех человек, приехавших на отдых в предгорье Алтая, не смог пережить первую ночь на турбазе. Но не знали об этом вплоть до 31 июля...

Мертвы пять дней

Первым тревожным звонком для администрации турбазы стал неприятный запах, распространившийся по помещению. Сначала грешили на канализацию, предположили, что она засорилась и вызвали ассенизаторскую службу. Но и после этого запах остался.

Почему никто из сотрудников или соседей не обратил внимание на то, что семья за столько дней ни разу не покинула номер, неизвестно.

Постучались в дверь к отдыхающим, когда закончился срок аренды и они должны были либо продлить ее, либо сдать ключи и уехать. Телефоны арендаторов были недоступны. Тогда сотрудники пошли к ним в номер, пишет Life со ссылкой на очевидцев.

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После бесполезных попыток достучаться, дверь решили вскрыть. То, что увидели сотрудники турбазы в номере, повергло в шок — двое взрослых и дети были мертвы. Тогда же стала понятна причина неприятного запаха на турбазе — тела пролежали в закрытом номере без малого пять дней.

Генератор-убийца

Приехавшие следователи сначала возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Но странности были видны сразу. Дверь в номер была закрыта изнутри, окна закрыты, а на телах при первичном осмотре не было следов насильственной смерти. Одна из основных версий — отравление — отрабатывалась с самого начала. Но нужно было установить, чем именно отравили целую семью.

Ответ дали эксперты уже на следующий день — люди погибли, надышавшись угарным газом. Сыщики установили и причину, по которой он появился в номере. Как выяснилось, 26 июля шел сильный дождь, вызывавший поломку на линии электропередач. Чтобы не оставлять отдыхающих без света, директор базы Виктор Королев дал указание о запуске дизель-генераторов.

Они располагались в подсобном помещении как раз под номером Кременских. Дверь подсобки «для вентиляции» была открыта. По предварительным данным, именно выхлопы генераторов стали источником угарного газа, который быстро в большой концентрации наполнил номер Кременских. Спящие люди, скорее всего, даже не успели понять, что умирают.

Следователи возбудили второе уголовное дело — по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Королева задержали, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Жалко мужика

Страшная смерть целой семьи вызывала большой общественный резонанс. Пользователи Сети искренне сочувствуют и близким погибших… и директору турбазы.

«Жалко мужика тоже, влип по своей какой-то нелепости. Просто не специалист в этом деле! Но погибла целая семья! Это еще страшнее. Но это случайность, нелепая случайность, за которую он будет сидеть», — написал один из пользователей Instagram.

Как убивает угарный газ

Угарный газ (CO) образуется при горении веществ, содержащих углерод. Он выделяется при сжигании древесины, угля, нефти и другого топлива. Легко и быстро смешивается с воздухом и также легко попадает в легкие человека. Из-за того, что у угарного газа нет запаха, вкуса и цвета, его прозвали «молчаливым убийцей».

Кислород в организме человека, попадая через легкие, переносится к органам и тканям с помощью гемоглобина. Угарный газ при попадании в организм «связывает» гемоглобин, и начинается общее кислородное голодание.

#Наука Как убивает безобидный сухой лед?

Отравление угарным газом происходит быстро — чем выше его концентрация, тем быстрее развивается кислородное голодание. Если человек бодрствует, он может почувствовать тошноту, головокружение. Если спит, то довольно быстро может впасть в состояние комы... Если в это время не вынести его на свежий воздух и не оказать помощь, человек умрет.

Генераторы в плохо вентилируемых помещениях —всегда потенциальные убийцы. Нормативы требуют устанавливать специальную вентиляцию, рассчитанную от мощности и объема выхлопов оборудования. Также рекомендуется монтировать специальный отвод выхлопов. А при запуске генератора нужно обязательно убедиться, что выхлопные газы не будут попадать в помещения через незакрытые окна, двери, различные щели и отверстия. Судя по пока еще обрывочной информации о трагедии, на турбазе из мер безопасности ограничились лишь открыванием дверей подсобки...