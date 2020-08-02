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СК подтвердил отравление семьи на турбазе в Алтайском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Алтайскому краю

Предварительная причина смерти семьи из четырех человек в домике на турбазе «Глобус» — отравление угарным газом, директор комплекса задержан, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Семья — родители, их 16-летний сын и 10-летняя дочь — были обнаружены мертвыми в закрытом изнутри номере на туристической базе «Глобус» в селе Ая в минувшую пятницу. Их не видели с момента заселения, 26 июля. По предварительной версии следствия, люди отравились угарным газом.

Под номером погибших работал дизель-генератор, так как из-за ливня отключилось электричество. Именно его выхлопами надышалась семья, сообщал telegram-канал «Life-Shot» со ссылкой на следователей.

СК по региону возбудило еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Ранее было возбуждено дело об убийстве.

Директор базы задержан. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
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