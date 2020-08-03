Предъявлено обвинение владельцу базы на Алтае, где погибла семья

Следственные органы Алтайского края предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус», где из-за работавших дизельгенераторов погибла семья из четырех человек, сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана вместе с двумя детьми 16 и 11 лет приехали на турбазу «Глобус» на озере Ая 26 июля, 31 июля их тела были обнаружены в номере, который они не покинули ни разу с момента заселения. Номер был закрыт изнутри.

Как сообщает ведомство, директору турбазы предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении под стражу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за ливня на базе отключилось электричество, владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы обеспечить работу насосной станции и всей системы водоснабжения базы.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора провели следственный эксперимент, по результатам которого выяснили, что именно работа генератора в помещении бойлерной спровоцировала появление окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.

При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.