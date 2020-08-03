НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Предъявлено обвинение владельцу базы на Алтае, где погибла семья

Источник:
Sibnet.ru
353 0
Фото: © СУ СК Алтайского края

Следственные органы Алтайского края предъявили обвинение владельцу туристической базы «Глобус», где из-за работавших дизельгенераторов погибла семья из четырех человек, сообщила пресс-служба СУ СК региона.

Начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана вместе с двумя детьми 16 и 11 лет приехали на турбазу «Глобус» на озере Ая 26 июля, 31 июля их тела были обнаружены в номере, который они не покинули ни разу с момента заселения. Номер был закрыт изнутри.

Как сообщает ведомство, директору турбазы предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»). Он задержан и допрошен в качестве обвиняемого. Следователи готовят ходатайство в суд о заключении под стражу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, в ночь на 27 июля из-за ливня на базе отключилось электричество, владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы обеспечить работу насосной станции и всей системы водоснабжения базы.

Следователи и специалисты Роспотребнадзора провели следственный эксперимент, по результатам которого выяснили, что именно работа генератора в помещении бойлерной спровоцировала появление окиси углерода в номерах, расположенных на втором этаже корпуса, где и находился номер потерпевших.

При этом его концентрация превысила предельно допустимые нормы. Согласно предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти людей стало отравление окисью углерода.



Тема: Загадочная смерть семьи чиновника на Алтае
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на турбазе Алтая
За смерть семьи на Алтае ответит директор турбазы
Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая
Загадочная смерть на базе Алтая: что случилось с туристами?
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
•
Польша оштрафовала «Газпром»
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Депутат задекларировал доход в четыре копейки
Подробности
•
Молчаливый убийца: новые факты о гибели семьи на Алтае
•
Новое ОСАГО и бесплатный гектар: что изменится в законах с августа
•
Рожденные войной: мирные изобретения Первой мировой
•
Кости и омуль: зачем Стивен Сигал приезжал в Бурятию
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Борщевик Сосновского добрался до Прибайкалья
Сибирь 03.08.2020 16:24
Директор кемеровской школы ответил за порно на онлайн-уроке
Сибирь 03.08.2020 16:05
Занятия спортом в Забайкалье возобновят «с довеском»
Сибирь 03.08.2020 15:40
Необычное граффити с Мацуевым появилось в Иркутской области
Сибирь 03.08.2020 14:45
Самое популярное
Новосибирцы смогут выбрать очное или онлайн обучение в школе
8491
«Аватар 2»: чего ждать от Джеймса Кэмерона?
7718
Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай
5629
Россия испытает оружие Судного дня
5555
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Россиянам запретили анонимное пополнение электронных кошельков
•
Польша оштрафовала «Газпром»
•
Первый частный космический корабль успешно вернулся на Землю
•
Депутат задекларировал доход в четыре копейки
Как это работает
•
Вино и лук: как приготовить шашлык из говядины
•
Как засолить грибы, чтобы не умереть
•
Спастись от молнии: как «работает» грозовое облако
•
Конкурс видеонаблюдения стартовал на Sibnet.ru
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Форматы цифрового звука: как подобрать оптимальный
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

Всех посодют, кто земли Китаю с Норвегией раздавал?

ecima

Народ я придумал налог для тех кто создает налоги. За создание налога 500,000 руб. каждому гражданину...

-Керя-

Яблоки и минералка по цене бензина да чтоб они сгнили

47343

Сказал Жирик который сколько уже в глава партии?

fantomuus

Нормально тут так коменты подчистили - свобода слова, как говорится.