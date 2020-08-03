Турбазу закрыли на Алтае после трагической гибели семьи

Суд на два месяца арестовал владельца турбазы «Глобус», где семья надышалась угарным газом и погибла, сама база закрыта, сообщило СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Трагедия на турбазе близ озера Ая произошла в ночь на 27 июля. Семья из четырех человек, включая двух детей 11 и 16 лет, погибла из-за выхлопов дизельгенератораов, которые установили в подсобке под их номером для того, чтобы вернуть электричество на базу. Тела нашли только через несколько дней, когда постояльцы не сдали номер.

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Выяснилось, что владелец базы распорядился занести в помещение бойлерной два бензиновых электрогенератора, чтобы обеспечить работоспособность насосной станции и всей системы водоснабжения базы. Из-за работающих генераторов окись углерода проникла на второй этаж корпуса, и люди погибли.

Владельцу предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Также во время проверки на базе нашли множество нарушений противопожарной безопасности. Они обнаружены во всех административных, технических и жилых помещениях туристической базы. Выявлены и нарушения, связанные с безопасностью эксплуатации энергоустановок высоковольтного напряжения.

Теперь руководство туристической базы обязано привести в соответствие условия нахождения и проживания на территории, а также здании гостиницы и хозяйственных постройках, как туристов, так и персонала, исключив угрозу для их жизни и здоровья.

До устранения все замечаний деятельность туристического объекта приостановлена. Посетители базы выселены, а объект взят под круглосуточную охрану полицейских.