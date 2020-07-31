Странная смерть семьи на турбазе потрясла Алтай

Четырех человек, включая двоих детей, обнаружили мертвыми в номере турбазы в Алтайском крае. Они не выходили из номера несколько дней.

По данным СУСК региона, семья из четырех человек, в том числе двое несовершеннолетних детей прибыли на туристическую базу 26 июля 2020 года из Барнаула. Их тела были обнаружены в помещении на территории одной из турбаз.

При этом представитель экстренных служба региона уточнил, что владельцы обратились в полицию после того, как постояльцы несколько дней не выходили из номера.

«После того как из их номера стал доноситься подозрительный запах, номер вскрыли и обнаружили тела. Работают следователи, доминирующая версия — криминал», — сказал источник агентству «РИА Новости».

Возбуждено уголовное дело по статье ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). При этом часть СМИ ранее сообщила со ссылкой на неназванные источники, что погибшие могли отравиться. Причина смерти сейчас устанавливается.

Как сообщил Telegram-канал Life-Shot, среди погибших девочка 12 лет и мальчик 16 лет. Турбаза, где произошла трагедия, находится недалеко от озера Ая. При этом дверь номера якобы была заперта изнутри.

Трагедия широко обсуждается в социальных сетях, часть комментаторов сравнила произошедшее со сценарием к фильму ужасов.