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Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © http://www.globus-aya.ru/

Семья из четырех человек, при странных обстоятельствах погибшая на турбазе Алтайского края, могла отравиться выхлопами от дизельного генератора из подсобки под номером.

Эту версию со ссылкой на следователей сообщает Telegram-канал «Life-Shot». Официально причины смерти до сих пор не озвучены.

Как отмечает источник канала, в день заселения семьи на базу шел ливень, из-за которого отключили свет. Чтобы обеспечить постояльцев электроэнергией, в подсобку под номером погибших Кременских установили дизельные генераторы.

Директора турбазы «Глобус» 59-летнего Виктора Королева задержали, его подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем смерть двух или более лиц. Следователи полагают, что именно он устанавливал в подсобку генераторы, от выхлопов которых задохнулись туристы.

О трагедии стало известно вечером в пятницу. Семья из четырех человек: родители, а также их дети, 11-летняя дочь и 16-летний сын, из Барнаула приехали на турбазу «Глобус» близ озера Ая 26 июля. А 31 июля, когда они должны были выехать, персонал вскрыл двери и обнаружил тела.

Погибшими оказались начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана и их дети.

Известно, что дверь была заперта изнутри, а из номера с момента заселения никто из семьи ни разу не вышел. По данным очевидцев, родителей нашли в кровати, а детей – на полу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».


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