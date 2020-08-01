Названа шокирующая причина смерти семьи на турбазе Алтая

Семья из четырех человек, при странных обстоятельствах погибшая на турбазе Алтайского края, могла отравиться выхлопами от дизельного генератора из подсобки под номером.

Эту версию со ссылкой на следователей сообщает Telegram-канал «Life-Shot». Официально причины смерти до сих пор не озвучены.

Как отмечает источник канала, в день заселения семьи на базу шел ливень, из-за которого отключили свет. Чтобы обеспечить постояльцев электроэнергией, в подсобку под номером погибших Кременских установили дизельные генераторы.



Директора турбазы «Глобус» 59-летнего Виктора Королева задержали, его подозревают в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшем смерть двух или более лиц. Следователи полагают, что именно он устанавливал в подсобку генераторы, от выхлопов которых задохнулись туристы.

О трагедии стало известно вечером в пятницу. Семья из четырех человек: родители, а также их дети, 11-летняя дочь и 16-летний сын, из Барнаула приехали на турбазу «Глобус» близ озера Ая 26 июля. А 31 июля, когда они должны были выехать, персонал вскрыл двери и обнаружил тела.

Погибшими оказались начальник отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ управления по печати Алтайского края Иосиф Кременских, его супруга Оксана и их дети.

Известно, что дверь была заперта изнутри, а из номера с момента заселения никто из семьи ни разу не вышел. По данным очевидцев, родителей нашли в кровати, а детей – на полу. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц».

