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«Русский Land Сruiser» задумали создать на базе броневика

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ООО «ВПК»

Российский производитель колесной военной техники «Военно-промышленная компания» задумал создать гражданский внедорожник — аналог Toyota Land Cruiser — на базе легкого броневика «Стрела», сообщил гендиректор ВПК Александр Красовицкий.

«На небронированную "Стрелу" мы возлагаем большие надежды, машинами такого типа мы раньше никогда не занимались. В перспективе она должна стать основной командирской машиной в Вооруженных силах РФ. Помимо поставок в российскую армию, такая машина может пользоваться спросом и на гражданском рынке. Некоторые специалисты ее даже называют "нашим Land Сruiser"», — сказал Красовицкий в интервью РИА Новости.

Предполагается создание целого семейства автомобилей «Стрела». Помимо небронированного варианта в линейку войдут стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.

«Стрела» может использоваться как командирская машина, транспортное средство, оперативно-служебная машина, а также как база для создания семейства автомобилей или монтажа вооружения и спецоборудования. Грузоподъемность автомобиля составляет до тысячи килограмм, максимальная скорость — 155 километров в час.

Ульяновский автомобильный завод несколько лет назад анонсировал новую версию внедорожника UAZ Patriot, которую прозвали «русским Prado» (Toyota Land Cruiser Prado). Но в настоящее время проект заморожен.

Тема: Русские машины
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Sick Katze

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ivanbak

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pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

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