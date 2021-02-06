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Хакасский фермер огородил участок надгробиями. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фермер из Хакасии сэкономил на межевых столбиках и огородил свою территорию кладбищенскими памятниками. В законах не прописано, как именно нужно обозначать границы участка.

Изгородь из надгробий появилась рядом с селом Шира и привлекла внимание местных жителей и СМИ. Оказалось, таким образом предприниматель обозначил территорию, на которой разводит скот.

«Это бывшие памятники. Под ними никто не находится, не покоится. Они выполняют другую роль сейчас. Огородить 30 гектар — нужны деньги и немалые», — заявил в сюжете ГТРК Хакасия фермер Владимир Демин.

Поселковые власти направили фермеру предписание убрать памятники с участка. Тот ответил, что это не памятники, а «предметы, похожие на них». Поэтому он не будет избавляться от надгробий.

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Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.

a-n-atol

и пошёл советоваться с Альцгеймером с чего начать

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

karuto

Дипломаты, обученный Экибастуз! Спалили бьюти-блогера. Как он теперь оправдываться будет, что не предатель...
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