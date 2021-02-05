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Подростки в Новосибирске вызвали эвакуатор и украли BMW

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Двое подростков в Новосибирске украли BMW с помощью эвакуатора и продали на запчасти, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции, в конце января 26-летний житель Первомайского района заявил о краже автомобиля BMW стоимостью 470 тысяч рублей.

«Как выяснили оперативники, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет вызвали эвакуатор и привезли иномарку на станцию авторазбора, расположенную в селе Новолуговом Новосибирского района. Транспортное средство продали сотруднику станции за 60 тысяч рублей. Денежные средства злоумышленники потратили на собственные нужды», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже, каждому из подростков грозит до шести лет лишения свободы. Машину изъяли, в ближайшее время ее вернут хозяину.

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Топ комментариев

smallville

Что за бред в статье? "грандиозный спектакль ради итоговой победы над главным политическим оппонентом"...

corrector

Самокритичненько вы про СШП..

Nosferatu_25

Засадить года на три, чтобы другим дегенератам неповадно было

Evgenex

Цитатароссийские попытки подавить свободу собраний А еще недавно он называл митингующих американцев террористами.
Sibnet.Ru