Подростки в Новосибирске вызвали эвакуатор и украли BMW

Двое подростков в Новосибирске украли BMW с помощью эвакуатора и продали на запчасти, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции, в конце января 26-летний житель Первомайского района заявил о краже автомобиля BMW стоимостью 470 тысяч рублей.

«Как выяснили оперативники, молодые люди в возрасте 16 и 17 лет вызвали эвакуатор и привезли иномарку на станцию авторазбора, расположенную в селе Новолуговом Новосибирского района. Транспортное средство продали сотруднику станции за 60 тысяч рублей. Денежные средства злоумышленники потратили на собственные нужды», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о краже, каждому из подростков грозит до шести лет лишения свободы. Машину изъяли, в ближайшее время ее вернут хозяину.